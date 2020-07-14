Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 16.07 по мск, стоимость европейской валюты составила 81,018 руб.

Доллар также укрепляется к российскому рублю на фоне дешевеющей нефти. В 16.05 по мск американская валюта торговалась на отметке 71,17 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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