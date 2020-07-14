Почта Банк предложил 0% по кредитам наличными в течение 6 месяцев

Почта Банк запустил уникальную для рынка акцию «Ноль сомнений» для кредитов наличными, в рамках которой предоставляется беспроцентный период на полгода, в течение которого ставка по кредиту составляет 0%, а платеж снижается до минимального значения - 0,5% от первоначальной суммы кредитного лимита, говорится в поступившем в «Газету.Ru» во вторник, 14 июля, пресс-релизе.

Подключить же беспроцентный период можно как сразу при оформлении кредита, так и в любой момент действия кредитного договора. По истечении беспроцентного периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту, их размер не увеличится.

Кроме того, в течение беспроцентного периода клиент может вносить платежи по кредиту в большем размере и даже полностью его погасить, не выплачивая процентов банку.

Отмечается, что новая программа дает возможность клиентам не откладывать покупку, а оформить кредит сейчас. Основные же выплаты перенести на полгода, снизив таким образом нагрузку на свой бюджет и значительно сэкономив на выплате процентов.

Такая схема может подойти тем, кто испытывает неуверенность в текущей финансовой ситуации и опасается брать кредит, а также тем, кто сохранил стабильный доход, но по каким-либо причинам не хочет сейчас тратить большую сумму из своего бюджета и планирует перераспределить нагрузку на будущие периоды. Кредитом с беспроцентным периодом могут воспользоваться и индивидуальные предприниматели для восстановления и развития своего бизнеса после кризисного периода.

Эта программа действует и при рефинансировании кредитов, взятых в других банках.

«Это первая на рынке программа, дающая беспроцентный период по кредитам наличными. Возможность отложить выплату процентов по кредиту особенно актуальна сегодня, в условиях сокращения доходов и покупательской способности граждан после пандемии, — говорит член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. — На практике для клиента это означает, что в течение полугода проценты по кредиту не начисляются, а регулярный платеж снижается до символического размера».

По его словам, Почта Банк разработал эту акцию для того, чтобы, с одной стороны, помочь своим клиентам справиться с возникающими сейчас финансовыми трудностями и, с другой, адаптировать продуктовую линейку банка к актуальному запросу рынка.

«Подключить беспроцентный период можно как с самого начала кредита, так и в любой момент в течение срока действия кредита, если возникнут трудности, поэтому с ним у вас не будет сомнений, брать или не брать кредит», - пояснил Бабаджанян.

С акцией «Ноль сомнений» можно оформить кредит наличными до 3 млн рублей на срок до 60 месяцев. Программа распространяется на вновь оформленные кредиты, а также рефинансируемые кредиты, взятые в других банках.