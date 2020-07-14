Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы для России

Австрия продлила до 31 июля запрет на пассажирские авиарейсы для ряда стран, в том числе России, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее власти страны приостановили авиасообщение с РФ с 17 марта.

Сейчас в список стран, которым продлили запрет, попали Украина, Белоруссия, Китай, Иран, Швеция, Великобритания, Португалия, с 16 июля — все страны Западных Балкан, Болгария, Россия и другие.

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