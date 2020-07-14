«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод «Северный поток» приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные оператора.

Ранее Nord Stream AG сообщила, что партнеры согласовали график. По словам управляющего директора, регулярные проверки необходимы, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу газопровода.

«Северный поток» — газопровод, по которому Россия экспортирует газ в Европу через Балтийское море. Его мощность — 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1 224 км. Первая нитка начала работу в ноябре 2011 года, вторая — в октябре 2012 года.

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