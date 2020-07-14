«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
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«Нафтогаз Украины» заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что данная угроза появилась из-за ненадлежащих расчетов за газ со стороны теплопроизводителных компаний.
В «Нафтогазе» подчеркнули, что подобная ситуация недопустима.
В настоящий момент в перечне значатся 109 должников, всего на Украине 1316 предприятий по теплопроизводству.
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