Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа
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Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).
Согласно данным ФТС, лишь за апрель и май российские корпорации экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд.
По информации ЦБ, за второй квартал Россия заработала благодаря экспорту трубопроводного газа $3,5 млрд. Отмечается, что это наименьший показатель за квартал с 2002 года.
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