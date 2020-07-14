Бывшая жена главы Amazon на несколько часов стала самой богатой женщиной планеты

Экс-супруга гендиректора Amazon Джеффа Безоса Маккензи вечером в понедельник, 13 июля, на пару часов стала самой богатой женщиной в мире, свидетельствуют данные Forbes.

По данным на 18.30 мск, ее состояние оценивалось в $65,2 млрд. Утром во вторник, 14 июля, лидерство вернула себе внучка основателя L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер с $64,8 млрд, когда состояние Безос снизилось до $60,8 млрд.

В 2019 году после развода с Джеффом Безосом Маккензи получила 25% акций компании бывшего мужа. Состояния Безоса и его бывшей жены растут благодаря подорожанию акций Amazon.

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