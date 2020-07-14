Минфин разработал налоговые изменения для нефтегазовой отрасли

Минфин хочет ужесточить политику в нефтяной отрасли, проведя налоговую реформу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подготовленный законопроект и три источника.

Во-первых, предлагается временно (до конца 2023 года) индексировать коэффициент налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду месторождений. При этом под механизм попадут только «средне новые» (части первой и второй групп) месторождения. Коэффициент НДПИ должен увеличиться в 1,5 раза, а с 1 января 2024 года понизиться до 1%.

Во-вторых, в проекте говорится об ограничении нефтегазовых компаний в признании расходов для расчета налоговой базы. Профильным предприятиям разрешат уменьшать доходы на сумму убытков (с 2007 года) в зависимости от месторождения.

Кроме того, министерство хочет запретить понижение налоговой базы на убытки более чем на 50, а коэффициент индексации сократить с 1,163 до 1,07.

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