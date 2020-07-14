Обе нитки «Северного потока» временно остановят

Газопровод «Северный поток» временно перестанет функционировать из-за проведения планового техобслуживания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора проекта Nord Stream AG.

Технические работы должны провести с 14 июля по 26 июля.

В компании-операторе отметили, что техобслуживание и эксплуатация газопровода осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности, направленных на борьбу с коронавирусом.

«Северный поток» был запущен в 2011 году. Две нитки газопровода имеют мощность 55 млрд кубометров газа. Они проходят по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии.

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