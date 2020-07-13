Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»

Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами. Об этом РИА «Новости» рассказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что взаимодействие с работодателем в нерабочее время должно оплачиваться как сверхурочные.

«Предполагается, что для удаленных работников, также как и для работающих в офисе, будет установлен график работы», — сообщили в ведомстве.

Ранее министерство труда и социальной защиты России одобрило проект поправок об удаленном режиме работы в Трудовой кодекс, которые гарантируют сотрудникам компенсацию расходов на электроэнергию. Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов, в числе которых были председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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