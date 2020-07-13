ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.

«Мы видим, что большая часть ИИС открывается так называемого типа А, хотя тип Б предполагает больший объем налоговых льгот для инвесторов, но средствами на таком счете тяжелее распоряжаться», — рассказала Набиуллина.

ЦБ предлагает изменить законодательство, чтобы позволить инвесторам частично снимать средства, которые находятся на счетах уже более трех лет.

Кроме того, по словам Набиуллиной, изменения будут позволять владельцу счета в тяжелых жизненных обстоятельствах использовать часть средств без закрытия счетов и без потери права на получение налогового вычета.

Помимо этого, как отметила глава ЦБ, регулятор поддерживает увеличение лимита ежегодного взноса на ИИС с 1 млн до 3 млн рублей.

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