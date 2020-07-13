Кот Мостик переезжает

Первый пересекший Крымский мост кот-блогер Мостик переезжает и «меняет профессию». Об этом сообщается на странице кота в Instagram.

«Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил…» — говорится в посте, написанном от лица питомца.

«За главного» на Крымском мосту кот оставляет чайку Валеру, также указано в публикации. Подписчикам предлагается угадать, где дальше будет жить известный кот-блогер.

Кот Мостик стал популярен в сети после того, как иностранные СМИ обратили внимание на то, что питомец пересек мост раньше главы государства.

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