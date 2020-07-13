В России могут закрыться почти четверть торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к правительству с предупреждением, что в стране может закрыться почти четверть торговых центров, сообщает РИА «Новости».

РСТЦ попросил кабмин перенести срок уплаты налогов за 2020 год на 2021 год.

Если правительство не пойдет на это, то счета торговых центров будут заблокированы, так как у отрасли нет средств на погашение задолженностей.

Как говорится в обращении РСТЦ, подобная ситуация приведет к закрытию почти четверти российских торговых центров.

В совете напомнили, что индустрия обеспечивает более 25% оборота розничной торговли страны, в том числе 90% цивилизованной торговли.

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