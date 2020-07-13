«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса отходов в реку

Компания «Норникель» по итогам расследования на Талнахской обогатительной фабрике из-за ситуации с незаконным сбросом отходной воды в реку приняла решение уволить директора и главного инженера объекта, сообщает «Интерфакс».

По информации компании, внутреннее расследование выявило два эпизода незаконного сброса технической воды в прилегающую реку с помощью насосных станций.

В «Норникеле» пояснили, что, несмотря на нарушения законодательства, отходы не нанесли серьезного ущерба окружающей среде.

Сообщение о незаконном сбросе жидких отходов в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики в тундровую зону поступило в следственные органы 28 июня. СК проводит собственную проверку на объекте.

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