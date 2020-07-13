Работающие на удаленке россияне получат возможность компенсировать расходы

В Трудовой кодекс могут внести поправки, которые предусмотрят правила работы «на удаленке», среди которых компенсация расходов на электроэнергию. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующие поправки были одобрены Министерством труда и социальной защиты.

В поправках сказано, что сотрудник имеет право использовать личное оборудование и программно-технические средства.

Первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, который также стал одним из авторов законопроекта, уточнил, что работник может также попросить компенсировать затраты на амортизацию личного компьютера.

Авторы законопроекта считают, что документ позволит развить отношения работодателя и сотрудника в условиях меняющегося мира.

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