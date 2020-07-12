Пандемия положительно сказалась на темпах роста онлайн-торговли

Пандемия коронавируса увеличит динамику роста российской интернет-торговли. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчет аналитиков Data Insight.

Согласно прогнозу, с 2019 по 2024 год среднегодовой темп роста составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн рублей с учетом НДС.

«Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю был бы на 6,6 п.п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн рублей», — говорится в материале.

Прогнозы анализ Data Insight складываются из данных продаж товаров российскими интернет-магазинами отечественным покупателям.

Так, за три месяца самоизоляции в интернет-магазинах закупились не менее 10 млн человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Продажи велосипедов и самокатов взлетели на фоне выхода россиян из самоизоляции

— Утомленные карантином: на что готовы тратить россияне