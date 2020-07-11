Лукашенко одобрил изменения в соглашении о кредите РФ на БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий внести изменения в соглашение с Россией о выделении республике госэкспортного кредита на строительство атомной электростанции БелАЭС, передает БелТА.

Проект протокола одобрен в качестве основы для переговоров. На их проведение и подписание протокола уполномочено правительство страны.

Кроме того, Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола.

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв сроков по БелАЭС

— Россия и Белоруссия достигли понимания по изменению условий кредита на БелАЭС