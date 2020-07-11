Для школьников появился льготный проезд на поезде в Крым

Кабмин обеспечил возможность льготного проезда в Крым по железной дороге для школьников старше 10 лет во время летних каникул.

Документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным 8 июля 2020 года.

«Во время летних каникул школьникам старше 10 лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу. Его перевозчику субсидирует государство», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Так, со скидкой в 50% можно будет приобрести билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

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