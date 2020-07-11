Газопровод «Ямал-Европа» заработал

Газопровод из России через Белоруссию и Польшу в Германию «Ямал-Европа» вновь заработал после пятидневного перерыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейских газотранспортных операторов.

Отмечается, что работа газопровода была полностью остановлена из-за проведения планового техобслуживания в понедельник, 6 июля.

Русско-польский контракт о транзите газа истек 17 мая текущего года. С этого времени «Газпром» может бронировать мощности трубопровода «Ямал-Европа» только через аукционы.

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