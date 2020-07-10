В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут «Ведомости».

Основанием для такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных средств. По данным на начало июля, на каждого россиянина приходится по 80 тыс. рублей наличных денег.

По его словам, росту денежной массы способствуют граждане, получающие неофициальную заработную плату, а также тренд бизнеса на уход в серые схемы.

В случае деноминации 100 к 1 в расчеты вернется копейка, что добавит доверия к российской валюте, считает Разуваев.

По его подсчетам, деноминация не обойдется дорого, основные расходы должны лечь на Банк России. Стоимость изготовления одной банкноты составит от 60 коп. до 2 рублей.

В Банке России комментировать идею о деноминации рубля отказались, а опрошенные изданием эксперты раскритиковали идею, посчитав что сопутствующие затраты будут слишком высокими.

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