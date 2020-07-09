Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ведомства.

Как отметили в EIA, мировой спрос на природный газ существенно снизился из-за теплой зимы и ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По этим же причинам в Европе и Азии увеличились запасы голубого топлива. Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта.

Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.

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