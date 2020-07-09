PayPal прекращает переводы внутри России
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Международная платежная система PayPal прекратит осуществление внутренних переводов в России с 31 июля текущего года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение системы.
При этом система продолжит поддерживать международные платежи, указано в сообщении. Россияне смогут осуществить перевод зарубежным пользователям PayPal и получить перевод из-за границы в обычном режиме. Также продолжит работу московский офис системы.
Ранее источник сообщал о намерении системы прекратить переводы внутри России, однако в компании опровергали эту информацию.
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