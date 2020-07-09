В Москве и Петербурге полицейским подняли зарплату

В Москве и Петербурге с 1 июля увеличится зарплата полицейских, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 миллиарда рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников», — говорится в документе.

Повышение зарплаты получат полицейские в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Прибавка составит примерно шесть тысяч рублей.