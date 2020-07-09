Россия может восстановить международное авиасообщение в августе
Россия может возобновить международное авиасообщение в августе текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева.
По его словам, до 1 августа Росавиация не будет производить никаких международных полетов, так как они запрещены.
27 июля терминал D московского аэропорта Шереметьево будет подготавливаться к полетам.
«Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты», — сказал Игнатьев.
Он предположил, что первыми для граждан России будут открыты страны СНГ, где эпидемиологическая обстановка приемлема.
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