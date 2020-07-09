Россия может восстановить международное авиасообщение в августе

Россия может возобновить международное авиасообщение в августе текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева.

По его словам, до 1 августа Росавиация не будет производить никаких международных полетов, так как они запрещены.

27 июля терминал D московского аэропорта Шереметьево будет подготавливаться к полетам.

«Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты», — сказал Игнатьев.

Он предположил, что первыми для граждан России будут открыты страны СНГ, где эпидемиологическая обстановка приемлема.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Туроператоры рассказали, когда россияне смогут поехать за границу

— Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

— Названа дата открытия международного терминала D в Шереметьево