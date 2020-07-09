Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании «Газпром экспорт» лишние $90 млн, которые были отправлены в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда о пересмотре цен на газ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение PGNiG.

Отмечается, что возврат состоялся 2 июля. Таким образом, чистая сумма взаимных расчетов составила около $1,5 млрд.

Ранее стало известно, что «Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG $1,5 млрд в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта «Ямал» в Польшу.

При этом «Газпром» продолжает обжалование данного решения суда, а перечисление средств, как пояснили в компании, не влечет ущерба для российских позиций в ходе обжалования.

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