Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА «Новости».

Речь идет о гражданах, которые получают пенсии в размере менее двух МРОТ.

Они смогут получить отсрочку по кредитам в размере до 1 млн руб. Рассрочка предоставляется не более чем на 2 года.

При этом у пенсионеров не должно быть дополнительных источников дохода, кроме пенсии, а также недвижимого имущества, кроме того, в котором они проживают.

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