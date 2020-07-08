Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
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Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА «Новости».
Речь идет о гражданах, которые получают пенсии в размере менее двух МРОТ.
Они смогут получить отсрочку по кредитам в размере до 1 млн руб. Рассрочка предоставляется не более чем на 2 года.
При этом у пенсионеров не должно быть дополнительных источников дохода, кроме пенсии, а также недвижимого имущества, кроме того, в котором они проживают.
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