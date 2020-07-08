Туроператоры рассказали, когда россияне смогут поехать за границу

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что россияне смогут отправиться на отдых за границу не раньше конца сентября.

По ее словам, при самом оптимистичном сценарии Россия возобновит авиасообщение с наиболее популярными туристическими направлениями мира в конце сентября — начале октября.

Ломидзе пояснила, что речь идет о странах Средиземноморья, включая Турцию.

Худший сценарий, по ее мнению, предполагает, что выездной туризм возобновится только в декабре этого года.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в конце марта из-за пандемии COVID-19. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые и санитарные перелеты.