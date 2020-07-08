Рестораны и пляжи в Подмосковье вновь откроются 15 июля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 15 июля в регионе из-за ослабления пандемии коронавируса вновь откроются рестораны, пляжи и парки аттракционов. Об этом он заявил в эфире телеканала »Россия-1».

«Наша задача — к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача», — сказал Воробьев.

Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тыс. человек.

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