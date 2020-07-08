В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. Такой прогноз сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в июле на 99% перелеты не возобновятся, август тоже «остается под вопросом».

«Самый оптимистичный сценарий на данный момент, что это случится в конце сентября — в октябре 2020 года», — отметила Ломидзе.

При худшем сценарии возобновление выездного туризма произойдет не раньше декабря, считает она.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали перелеты для вывоза россиян из-а границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция может стать дешевле для россиян

— «Не хотят рисковать»: туроператоры отменяют зарубежные туры

— Названы планируемые сроки начала регулярного авиасообщения с Турцией