В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. Такой прогноз сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, в июле на 99% перелеты не возобновятся, август тоже «остается под вопросом».
«Самый оптимистичный сценарий на данный момент, что это случится в конце сентября — в октябре 2020 года», — отметила Ломидзе.
При худшем сценарии возобновление выездного туризма произойдет не раньше декабря, считает она.
Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали перелеты для вывоза россиян из-а границы.
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