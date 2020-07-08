Захарова назвала условие для возобновления международного туризма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что при рассмотрении вопроса о возобновлении международного туризма в приоритете находится эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в каждой стране принимаются свои меры — логистические, пограничные, визовые — для того, чтобы выработать новую формулу, в том числе для туризма.

«У нас вопрос решается непосредственно правительством, в первую очередь с опорой на данные медиков, Роспотребнадзора для того, чтобы самое главное, человеческие жизни, были сохранены», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, когда россияне смогут путешествовать по миру.

Она добавила, что все надеются на возобновление мирового движения, однако это решение будет приниматься правительством.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолеты «на приколе»: Путин об открытии границ с Европой

— Российские туроператоры отменяют июльские туры за границу