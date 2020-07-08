Минпромторг предложил разрешить продажу пива на заправках и в парках

Минпромторг предложил снова продавать пиво на заправках и парках, чтобы поддержать торговлю и общепит в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России в 2019 году.

Из доклада ФАС следует, что общепит и торговлю, которые были признаны государством наиболее пострадавшими отраслями из-за коронавируса, может помочь ряд мер. Одной из такой мер считается разрешение вновь продавать пиво на АЗС.

Кроме того, магазинам, ресторанам и кафе ФАС предлагает разрешить алкоголь через интернет. Лицензии на розничную продажу спиртного предлагается сделать бессрочными. Еще одна предлагаемая мера – снять запрет продавать спиртное в национальных парках, заповедниках, санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.

По словам начальника контрольно-финансового управления ФАС Владимира Мишеловина, данные меры включили в доклад по предложению Минпромторга. Отмечается, что обсуждение смягчения запретов на продажу алкоголя длится не первый год.

В ФАС считают, что в условиях пандемии коронавируса «предложения, направленные на поддержку легального бизнеса, в частности, продажи пива на АЗС, заслуживают внимания и обсуждения».

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