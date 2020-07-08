«Ъ»: в России растет стоимость мобильной связи

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие 2020 года выросла на 8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

Так, с 270 рублей цена повысилась до 291 рублей. Как отмечается, это было сделано с целью компенсировать связанные с пандемией коронавируса потери.

Специалисты предполагают, что во втором полугодии тарифы могут повыситься на 14%. Особенно сильно повышение может ощутиться на фоне снижения доходов населения.

Аналитики также оценили индекс доступности мобильной связи в России, который составил 6,5. Этот показатель является отношением среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения по данным Росстата.

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