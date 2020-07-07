Названа дата открытия международного терминала D в Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево возобновит работу международного терминала D, закрытого в конце марта из-за падения трафика на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Терминал D возобновит работу в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

По ее словам, с 15 июля возобновляется движение поездов межтерминального перехода, расположенного под аэродромом и соединяющего южный (D, E, F) и северный (C и B) терминальные комплексы аэропорта.

Захаренко подчеркнула, что Шереметьево полностью готово к возобновлению международных авиаперевозок.

Терминал D был закрыт 1 апреля после введения ограничения на международное авиасообщение. 20 марта была приостановлена работа двух терминалов (E,С). Все рейсы обслуживаются терминалами B и F.

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