РЖД награждены международной премией за выход на рынок «зеленого» финансирования

ОАО «Российские железные дороги» стало победителем номинации, как первая компания из России, вышедшая на рынок зеленого финансирования, говорится в поступившем в «Газету.Ru» во вторник, 7 июля пресс-релизе.

Об этом стало известно, после того как Climate Bonds Initiative (CBI) объявила в Лондоне победителей 5-й ежегодной премии Green Bond Pioneer Awards (GBPA).

Как известно, ОАО «РЖД» реализует экологическую стратегию с 2009 года и регулярно ее обновляет.

«Размещение «зеленых» облигаций стало для нас естественным логичным шагом, — отметил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов. — Мы планируем оставаться на рынке этих инвестиций и использовать его возможности для финансирования нашей «зеленой» деятельности».

В мае 2019 года ОАО «РЖД» стало первой компанией из России и стран СНГ, которой удалось выйти на публичный рынок ответственных инвестиций, разместив первые в истории «зеленые» облигации на международном рынке на сумму 500 миллионов евро на 8 лет по ставке 2,2% - самой низкой в истории размещений российских эмитентов в евро.

Средства от размещения данных еврооблигаций были направлены на рефинансирование закупки пассажирских электропоездов «Ласточка».

Премия Green Bond Pioneer Awards присуждается организациям, которые своими действиями на корпоративном, национальном или региональном уровнях продемонстрировали на конкретных примерах потенциал «зеленых» финансов и оживили данный рынок.

Она учреждена в 2016 году в партнерстве с Лондонской фондовой биржей и признана главной международной премией в области «зеленых» финансов.