Песков оценил исследование о росте числа россиян с ежемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование, в котором сообщалось, что доля россиян, живущих на 15 тысяч рублей в месяц, выросла.

«Я бы здесь ответил осторожно. Мы не знаем ни методологии подсчета, ни других критериев. Выборка далеко не самая большая. Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Песковка.

Пресс-секретарь отметил, что проблемой бедности приоритетно занимаются и президент, и правительство. Он добавил, что ликвидация бедности – «это то, на что направлено действие практически всех программ развития».

При этом Песков уточнил, что некоторые обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, однако это не значит, что работа прекращается.

Ранее сообщалось, что доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла в период пандемии на 6,5%.

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