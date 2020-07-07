Россиян с ежемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей стало больше

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц выросла в период пандемии на 6,5%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на совместный опрос СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

Так, в феврале доля таких граждан составляла 38,1%, в июне их стало 44,6%. При этом уменьшился процент россиян с ежемесячным доходом выше 15 тыс. рублей: в феврале их было 61,8%, к июню таких граждан стало 55,3%.

Кроме того, каждый пятый опрошенный пожаловался на сильное падение доходов, а каждый десятый — на полную потерю заработка с момента начала пандемии коронавируса в стране.

Отмечается, что в опросе участвовали 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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