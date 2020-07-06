Родители 26 млн детей получили выплаты на детей от 0 до 16 лет

Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 млн детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства», — отметили в ведомстве, пояснив, что данные принципы подразумевают оперативную поддержку без сбора дополнительных документов, если ранее гражданин уже обращался по аналогичному поводу.

Таким образом, Пенсионный фонд использовал данные, которые предоставили родители при обращении за детским пособием от 0 до 3 лет с апреля по июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

В Минтруде напомнили, что право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября.

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