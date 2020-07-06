Эксперты оценили влияние решения Дании на «Северный поток — 2»

Решение Датского энергетического агентства (ДЭА) разрешить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» с использованием судов с якорным позиционированием существенно ускорит завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал решение ДЭА позитивным, поскольку оно расширяет перечень судов, допущенных к работам и соответственно позволяет ускорить и оптимизировать работы.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что с помощью новых кораблей технически возможно завершить строительство газопровода в текущем году.

Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, при самых благоприятных условиях строительство может быть теперь завершено за 2 месяца.

Ранее стало известно, что Дания разрешила достроить российский газопровод «Северный поток — 2» в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием.

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