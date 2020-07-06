Экс-глава Нацбанка Украины назвал причиной увольнения разговор с Зеленским

Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий принял решение об увольнении после разговора с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом Смолий рассказал в интервью изданию «Левый берег», сообщает РИА «Новости».

По словам Смолия, на встрече с Зеленским он «понял, что должен спросить», нужно ли ему уволиться. Зеленский ответил, что нужно, поделился экс-глава Нацбанка.

При этом Зеленский не призывал Смолия написать заявление, бывший глава регулятора понял это «из контекста».

Ранее Смолий заявлял, что принял решение покинуть пост из-за «систематического политического давления» на банк.

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