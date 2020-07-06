Саудовская Аравия поднимет цены на нефть

Государственная компания Saudi Aramco в августе поднимет цены на нефть, сообщает компания.

Для Азии стоимость повысится на все сорта нефти на $1 за баррель. В результате сорт Arab Light будет стоить на $1,2 больше корзины нефти Омана и Дубая.

Северо-западной Европе придется покупать «легкую» нефть дороже на $4 за баррель, Америке — на $0,6 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о темпах сокращения нефтяной добычи до апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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