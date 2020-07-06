Больше всего проживающих за чертой бедности россиян оказалось в Тыве

Наиболее бедным регионом России оказалась Тыва. Об этом говорится в проведенном РИА «Новости» исследовании.

Так, число проживающих там за чертой бедности граждан составляет 35%. Большим оказался этот показатель и в других регионах: Ингушетии, Калмыкии, Алтае, Курганской области и Карачаево-Черкесии.

Наименее бедным округом оказался Ямало-Ненецкий с долей проживающих там за чертой бедности россиян в 5,6%. В тройку лидеров вошли также Ненецкий автономный округ и Москва.

Как выяснили эксперты, доля живущих за чертой бедности граждан России в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом. Так, средний показатель по стране составил 12%.