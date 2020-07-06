СМИ перечислили регионы России по уровню бедности

РИА «Новости» составил рейтинг российских регионов по уровню бедности.

Проведенное исследование установило, что 20% составляет доля проживающих в 11 регионах россиян, которые находятся за чертой бедности. Средний показатель по стране составил 12%. У примерно 18 млн человек ежемесячный доход ниже прожиточного минимума в стране.

Как уточнили специалисты, наименьшая доля находящихся за чертой бедности россиян зафиксирована в Ямало-Ненецком округе — 5,6%. Следом идет Ненецкий автономный округ и Москва. В пятерку регионов по благоприятным показателям также попали Чукотский автономный округ и Магаданская область.

Наибольшая доля была отметила в Тыве — 35%. Кроме того, среди худших по уровню бедности субъектов России оказались Ингушетия, Калмыкия, Алтай, а также Курганская область и Караваево-Черкессия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

— РБК: власти планируют вернуть экономику к активному росту через 1,5 года