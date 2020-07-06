Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline прекратили в США

В США закрыт проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline. Об этом сообщает The New York Times.

Так, решение о закрытии проекта было принят в связи с неопределенностью в сфере регулирования, а также на фоне ценового вопроса.

Газопровод, согласно плану, должен был транспортировать в порты на Атлантическом океане природный газ из Западной Виргинии. Организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy — уточнили, что первоначальный маршрут проекта был изменен из-за постоянных исков. Это увеличило стоимость Atlantic Coast Pipeline почти вдвое. Компании заявили о нецелесообразности дальнейших инвестиций в строительство и реализацию проекта.

При этом ранее Верховный суд отменил экологические возражения по прокладке маршрута газопровода популярным пешим маршрутом Аппалачской тропой.