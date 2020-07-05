В Иране заявили, что США не удалось перекрыть экспорт нефти из страны

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Соединенные Штаты не сумели полностью заблокировать экспорт иранской нефти, несмотря на многочисленные санкции, передает ТАСС.

«Нефть, которая была основным источником доходов для Ирана, подверглась жесточайшим санкциям. США заявили, что экспорт иранской нефти должен сократиться до нуля, но, к счастью, этого не произошло», — сказал Джахангири.

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки», после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

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