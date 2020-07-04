Не уведомивших о возвращении россиян попросили вернуть лишние деньги

МИД РФ просил россиян, вернувшихся из других стран и не уведомивших о приезде, вернуть лишние выплаченные им в качестве гумпомощи деньги, сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, некоторым гражданам перечислили излишне большую сумму, хотя они находятся на родине. В связи с этим ведомство предлагает в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления вернуть средства в доход бюджета.

Отмечается, что соответствующие сообщения были отправлены в личные кабинеты таких граждан на портале госуслуг и на их электронную почту. Были проинформированы несколько тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД, добавили в Минкомсвязи.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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