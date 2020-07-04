Правительство выделило 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Правительство России одобрило выделение 11 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам и социальным работникам, которые борются с коронавирусом. Об этого говорится на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что данное решение позволит материально обеспечить медиков и соцработников в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в перечне решений, принятых по итогам заседания.

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