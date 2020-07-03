В России упала средняя цена на поддержанные автомобили

В России на первое полугодие 2020 года снизилась средняя цена легкового автомобиля с пробегом на 2,6%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в январе средняя цена составляла 622 тыс. рублей, в июне – 605,6 тыс. рублей.

«Таким образом, за полугодие средняя цена подержанной машины снизилась на 2,6%», — говорится в материале агентства.

Отмечается, что максимальный показатель средней цены автомобиля с пробегом был зафиксирован в феврале – 630 тысяч рублей. Минимальная стоимость за полгода была в мае – 602,5 тыс. рублей.

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