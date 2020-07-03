Песков: Россия обсуждает открытие границ с другими странами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, однако конкретных решений еще принято не было, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, этот вопрос нужно адресовать штабу в правительстве.

«Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось», — добавил Песков.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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