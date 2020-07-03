ФАС возбудила дело против «дочки» Procter&Gamble

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», дочерней компании Procter&Gamble, за разницу в качестве стиральных капсул в России и Европе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Кашеварова.

«ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»», — сказал Кашеваров.

Замглавы добавил, что компания не выполнила ранее вынесенное предупреждение.

Отмечается, что в начале декабря ФАС и Роспотребнадзор установили, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lind, продаваемые в России, уступают по качеству от этих же марок в Европе.

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