В Китае индекс деловой активности в сфере услуг обновил 10-летний рекорд

В Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в июне обновил десятилетний рекорд, сообщает сделавшая расчеты компания Caixin Media Co. и Markit.

Индикатор увеличился до 58,4 пункта — самого высокого уровня с апреля 2010 года. Как уточняют эксперты, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Как отмечают эксперты, восстановление экономики происходит из-за снятия ограничений по коронавирусу. В то же время наблюдается значительная безработица, на преодоление которой потребуется время.

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